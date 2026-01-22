Video: Tránsito complicado en la avenida Petapa por choque entre automóvil y tráiler

-

Varios percances viales se presentan desde las primeras horas de la mañana.

Este jueves 22 de enero el tránsito se ha visto con algunas complicaciones debido a accidentes y vehículos averiados.

Un vehículo liviano y un transporte pesado tuvieron una colisión que interrumpe el tránsito en Avenida Petapa 53 calle de la zona 12.

El hecho sucedió cuando el automóvil perdió el control y terminó empotrado en la parte trasera del tráiler.

Debido al choque, combustible quedó derramado en la cinta asfáltica. (Foto: PMT Villa Nueva)

Según información proporcionada por Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el accidente sucedió a las 03:15 horas de la madrugada y solo se reportan daños materiales.

En la cinta asfáltica quedó derramado combustible por lo que el personal de la PMT de Villa Nueva necesitó material sólido para evitar nuevos percances

Interrupción al tránsito por colisión en Avenida Petapa (Foto: Amilcar Montejo)

Otros percances

En zona 18 los agentes de la PMT agilizan tránsito afectado por un transporte colectivo con desperfectos mecánicos y realiza coordinación para retiro del obstáculo.

El vehículo se encuentra en bulevar San Rafael y 1 calle, se recomienda salir con anticipación si proviene de esa área.

PMT agiliza el tránsito afectado. (Foto: Amilcar Montejo)

Asimismo, en calzada Roosevelt se encuentra un fuerte movimiento policial en zona 11.

Las autoridades solicitan colaboración y comprensión de los conductores en el paso hacia Miraflores y hospital Roosevelt ya que han tenido intervención entre carriles.