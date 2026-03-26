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Capturan a cuatro señalados de traficar personas durante allanamientos

  • Con información de Dirlyn González/Colaboradora
26 de marzo de 2026, 12:39
Los allanamientos siguen en desarrollo. (Foto: PNC)

Los allanamientos siguen en desarrollo. (Foto: PNC)

Los operativos siguen en desarrollo. Hasta el momento se han capturado a cuatro sospechosos.

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Cuatro personas fueron capturadas por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), quienes se encuentran ejecutando 11 allanamientos en simultáneo, en seguimiento a una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de personas.

Los allanamientos continúan en marcha en varios departamentos del país. (Foto: PNC)
Los allanamientos continúan en marcha en varios departamentos del país. (Foto: PNC)

Los operativos se desarrollan en Guatemala, Huehuetenango, Escuintla, Jutiapa, Quetzaltenango, Santa Rosa y Totonicapán, donde labora la Policía Nacional Civil (PNC) con apoyo del Ministerio Público. Por el momento no han dado a conocer las identidades de los aprehendidos.

Las acciones están en marcha y buscan desarticular la organización criminal, así como recopilar indicios que fortalezcan las investigaciones relacionadas con el caso, señaló la PNC.

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