Capturan a cuatro señalados de traficar personas durante allanamientos

Los operativos siguen en desarrollo. Hasta el momento se han capturado a cuatro sospechosos.
OTRAS NOTICIAS: Localizan más restos humanos, esta vez en San Miguel Petapa
Cuatro personas fueron capturadas por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), quienes se encuentran ejecutando 11 allanamientos en simultáneo, en seguimiento a una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de personas.
Los operativos se desarrollan en Guatemala, Huehuetenango, Escuintla, Jutiapa, Quetzaltenango, Santa Rosa y Totonicapán, donde labora la Policía Nacional Civil (PNC) con apoyo del Ministerio Público. Por el momento no han dado a conocer las identidades de los aprehendidos.
Las acciones están en marcha y buscan desarticular la organización criminal, así como recopilar indicios que fortalezcan las investigaciones relacionadas con el caso, señaló la PNC.