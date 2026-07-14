Tras casi nueve años, Armani se despide de River como "guardián de una era"

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Entre lágrimas, el portero Franco Armani se despidió este lunes de River Plate, club que lo definió como "guardián de una era" tras defender el arco ocho años y medio y conquistar 10 títulos, incluida la Copa Libertadores de 2018.

"Llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño", contó emocionado Armani en rueda de prensa en el Monumental, escenario de sus mejores jornadas.

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"Cuando llegué en 2018 lo hice con una ilusión enorme. No solo llegaba a uno de los clubes más importantes del mundo, llegaba al club del que fui hincha toda mi vida. Vestir esta camiseta fue cumplir un sueño que me acompañó desde chico y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa", expresó el portero.

Entre sus momentos gloriosos, recordó la histórica final de la Copa Libertadores 2018 ganada a Boca Juniors: "Quedará para toda la vida. Aquella inolvidable final en Madrid, ese recuerdo quedará para siempre en mi alma y la historia de River".

Armani, de 39 años, disputó 366 partidos con 165 vallas invictas. Su palmarés incluye la Recopa Sudamericana 2019, dos ligas, tres Supercopas Argentinas, una Copa Argentina y dos Trofeos de Campeones.

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La despedida del arquero incluyó un video homenaje en el que el club lo bautizó como "guardián de una era", y el presidente de la entidad, Stefano Di Carlo, lo celebró como "el símbolo de una época dorada".

Se prevé que Armani viaje pronto a Colombia para regresar a Atlético Nacional, donde también es ídolo tras su etapa entre 2010 y 2017, en la que ganó la Libertadores de 2016.

"Nunca esperé esta posibilidad a esta altura de mi carrera. Se comunicó conmigo Atlético Nacional, que es un equipo en el que hice historia. Mi último año de carrera lo quería terminar de la mejor manera", concluyó.

*Con información de AFP