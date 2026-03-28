¡Tras denuncia! Autoridades obligan a devolver cobro excesivo de pasaje

Pasajeros recibieron la devolución del dinero cobrado fuera de la tarifa.
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Pasajeros de un bus extraurbano recuperaron parte de su dinero luego de que, tras una denuncia, brigadas de Provial intervinieran la unidad por cobros excesivos en el pasaje.
El operativo se registró en el kilómetro 194 de la ruta CITO-180, en El Palmar, Quetzaltenango.
Al verificar la situación, confirmaron que el cobro superaba la tarifa correspondiente, por lo que procedieron a gestionar la devolución del dinero a los usuarios afectados.
Autoridades recordaron a la población realizar sus denuncias al 1520 de Provial.