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¡Tras denuncia! Autoridades obligan a devolver cobro excesivo de pasaje

  • Por Susana Manai
28 de marzo de 2026, 17:59
Usuarios de transporte extraurbano denunciaron cobros excesivos. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Usuarios de transporte extraurbano denunciaron cobros excesivos. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Pasajeros recibieron la devolución del dinero cobrado fuera de la tarifa. 

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Pasajeros de un bus extraurbano recuperaron parte de su dinero luego de que, tras una denuncia, brigadas de Provial intervinieran la unidad por cobros excesivos en el pasaje.

El operativo se registró en el kilómetro 194 de la ruta CITO-180, en El Palmar, Quetzaltenango. 

Usuarios reportaron cobros excesivos de pasaje. (Foto: Provial)
Usuarios reportaron cobros excesivos de pasaje. (Foto: Provial)

Al verificar la situación, confirmaron que el cobro superaba la tarifa correspondiente, por lo que procedieron a gestionar la devolución del dinero a los usuarios afectados.

Provial detuvo un bus por cobros indebidos en Quetzaltenango. (Foto: Provial)
Provial detuvo un bus por cobros indebidos en Quetzaltenango. (Foto: Provial)

Autoridades recordaron a la población realizar sus denuncias al 1520 de Provial. 

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