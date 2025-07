Tras su fallecimiento recuerdan prédica de Jimmy Swaggart en Guatemala

-

Jimmy Swaggart llegó a 140 países en la década de los 80 con su programa de TV, logrando ser uno de los predicadores más conocidos alrededor del mundo, tras su fallecimiento se recuerda su visita a Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: Las iglesias evangélicas que hay en Guatemala

A través de las redes oficiales de "Jimmy Swaggart Ministries" (Ministerios Jimmy Swaggart" se informó que fue internado en una unidad de cuidados intensivos tras un ataque cardiaco el 15 de junio, falleciendo el 1 de julio, de un infarto agudo de miocardio, a los 90 años.

Foto: Oficial.

¿Quién fue Jimmy Swaggart?

Nació en Ferriday, Luisiana, primo del cantante estadounidense Jerry Lee Lewis y del cantante de country Mickey Gilley. Fue de las figuras más reconocidas del movimiento pentecostés en Estados Unidos y realizó cruzadas de evangelización alrededor del mundo.

En los años ochenta, su ministerio televisivo alcanzó una audiencia de más de 140 países y recaudó hasta medio millón de dólares diarios a través de donaciones y ventas de material religioso y musical. Desde mediados de los años setenta, Swaggart fundó el Family Worship Center y donde se centró en llevar la palabra a través de la radio y televisión.

Foto: Ministerios Jimmy Swaggart.

La controversia

Sus críticas hacia otras religiones provocó diversas posturas fuera de la espiritualidad, en una entrevista a The New York Times dijo: "No conozco a nadie en América, religioso o secular, que pueda captar mejor la atención de una audiencia".

Tras esto su palabra se vio comprometida por un escándalo sexual: en 1987 fue fotografiado en un motel de Nueva Orleans con una prostituta, un año después entre lágrimas admitió en televisión: "He pecado contra ti, mi Señor, te ruego que me perdones", sin dar detalles.

Aunque muchos se alejaron de su ministerio, otros recordaron que el perdón de Dios es más grande, tras este episodio Jimmy continuó predicando.

Foto: Oficial.

Prédica en Guatemala

El 19 de noviembre de 1983 Swaggart realizó una cruzada en el Estadio Mateo Flores, actualmente Estadio Doroteo Guamuch Flores, titulada "El gran llamado de Dios". El evento completo se encuentra aquí: