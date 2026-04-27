Capturan a hombre acusado de abuso a una menor

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Tras investigaciones, l

La Agencia Fiscal de la Mujer en Jutiapa trabajó en conjunto con la Policía Nacional Civil para ejecutar la orden de captura de un hombre que es señalado de violación en Jutiapa.

Se trata de Abixaí S., quien ha sido sindicado del delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en forma continuada.

El ahora capturado fue localizado en la aldea Contepeque, municipio de Atescatempa y fue trasladado en espera de enfrentarse a la justicia.

Dicha orden de captura habría sido girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual

El hombre fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: Ministerio Público)

En otro caso:

El padre y tío de una niña de 7 años, fueron condenados este día tras haber sido señalados de agredir sexualmente a una menor de 7 años en 2022, en San Juan Ostuncalco.

Tras de resolución del juzgado, Marvin Lorenzo, de 30 años y padre de la víctima, fue condenado a 42 años de prisión, mientras que su hermano, Josué Aguilón Lorenzo, de 24 años y tío de la menor, recibió una pena de 21 años de cárcel.