Tras Sinner, Zverev también se despide del Masters 1000 de Shanghái

Al día siguiente de la retirada de Jannik Sinner y ausente Carlos Alcaraz, el Masters 1000 de Shanghái se quedó este lunes sin el tercer jugador mundial, el alemán Alexander Zverev, derrotado en tercera ronda por el francés Arthur Rinderknech (N.54) por 4-6, 6-3 y 6-2.

Tras romper el servicio de su rival en el tercer juego del partido, Zverev mantuvo la ventaja para ganar el primer set y parecía tener el partido bajo control en una pista que parece un horno y que tantos problemas físicos está provocando en los tenistas.

Fue el caso el domingo de Sinner, el N.2 del mundo, que tuvo que retirarse, casi sin poder caminar, por los calambres en la pierna derecha provocados por el excesivo calor en la ciudad china.

Zverev, fuera de Shanghai ❌



Tras quejarse de que todo estaba hecho para que Sinner y Alcaraz lleguen a finales, en un torneo donde ninguno de los dos está en liza, pierde ante Rinderknech.



No está siendo su temporada ideal. Ni dentro ni fuera



pic.twitter.com/g56l3I9VeD — José Morón (@jmgmoron) October 6, 2025

Todo cambió al inicio del segundo set: el alemán perdió efectividad con su servicio y tras conceder el break en el cuarto juego ya no fue capaz de reaccionar, perdiendo los dos sets y, por consiguiente, el partido.

Con la derrota de Zverev, ya solo quedan tres Top 10 en el cuadro del torneo chino: Novak Djokovic, Alex de Minaur y Lorenzo Mussetti.

En el cierre de la jornada, el ruso Daniil Medvedev batió el español Alejandro Davidovich; 6-3 y 7-6 (7/5).