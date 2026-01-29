Trasladan a Bruce Willis a "segundo hogar" y esposa reacciona

-

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis reveló que el actor fue trasladado a un "segundo hogar", adaptado a sus necesidades, afirmando que ha sido un momento muy duro.

Emma afirmó en el podcast "Conversations with Cam", conducido por Cameron Oaks Rogers, que esto tuvo un impacto positivo tanto en Willis como en el resto de la familia, sin embargo fue un cambio abrupto.

"Fue una de las decisiones más difíciles. No fue fácil... los cuidadores se enfrentan a decisiones muy duras y tenemos que hacer lo que sea mejor para nuestra familia, lo que sea más seguro para nuestro familiar" dijo.

El bienestar de las hijas que comparte con Bruce Willis, Mabel Ray, de 15 años, y Evelyn Penn, de 11 fue un factor determinante, "no querría que sus dos hijas pequeñas estuvieran nubladas por su enfermedad".

Un cambio drástico

Emma Heming afirmó que el cambio de residencia ayudó a que sus hijas pudieran retomar actividades propias de su edad, ya que la enfermedad de Bruce había limitado aspectos cotidianos de la infancia de las niñas.

"No tenían pijamadas, ni citas para jugar. No invitábamos gente a casa... fue un momento muy duro", recordó. Bruce fue trasladado a un espacio donde lo pueden cuidar las 24 horas, con personal de salud entrenado para cualquier imprevisto.

"No fue sencillo, pero fue la decisión correcta para nuestra familia. Nuestros hijos están prosperando, y Bruce también, y eso es lo más importante", afirmó Emma.

"Estamos allí todo el tiempo. Es nuestro segundo hogar, y es un lugar donde creamos recuerdos", señaló.

"Quería ser muy transparente en nombre de otros cuidadores que han tenido que tomar esa misma decisión, quizá de poner a su ser querido en un centro de cuidados, y enfrentar el juicio, la crítica y las miradas malintencionadas", explicó.

"Sabía que iba a encontrar amor y apoyo, pero también críticas y prejuicios. Lo que sé es que la demencia se manifiesta de forma diferente en cada persona", afirmó. "Pero si no estás en la primera línea, día tras día, las 24 horas, no tienes voz ni voto".

Su diagnóstico

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, trastornos cerebrales que afectan los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Entre los síntomas están problemas del habla, alteraciones emocionales y cambios en la personalidad, pérdida de habilidades motoras, dificultades para caminar o tragar y espasmos musculares.