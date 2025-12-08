Trasladan a falso pastor a juzgado penal de Guatemala por denuncias de asesinato

El señalado se escondía bajo la fachada de pastor religioso, para evadir la justicia.
OTRAS NOTICIAS: El pastor que tenía tres órdenes de captura por asesinato
Mario Enrique Cojoc Quej, de 41 años, tras su aprehensión, fue trasladado ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Guatemala, para luego ponerlo a disposición de los juzgados de Zacapa que emitieron las otras órdenes de captura en su contra.
Cojoc se escondía bajo la fachada de falso pastor religioso, para evadir la justicia, incluso cuando fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dio un nombre falso.
Sin embargo, la lectura de sus huellas dactilares a través del dispositivo MI3, reveló su verdadera identidad y su historial criminal con tres órdenes de captura vigentes por el delito de asesinato.
La primera orden de aprehensión fue girada el 13 de abril de año 2009 y la segunda orden de captura por asesinato de fecha 06 de abril del 2013. Mientras que, la tercera orden de detención fue emitida el 16 de febrero de 2009 por el delito de portación ilegal de armas defensivas o deportivas, transporte y traslado ilegal de armas de fuego.
Cojoc era, según las autoridades, guardaespaldas del presunto narcotraficante Byron Vargas, quien cumple una condena de 90 años de prisión por diversos asesinatos.