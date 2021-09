¿De qué se trata WhatsApp Copy y por qué se ha hecho popular?

La función de la aplicación de WhatsApp ha empezado a ser popular en los últimos días y muchos usuarios quieren conocer sobre esta herramienta.

En los últimos días muchas personas están buscando una opción muy particular que se encuentra en la aplicación de WhatsApp desde hace bastante tiempo, pero que recién muchos se han dado cuenta.

Se trata de la herramienta llamada WhatsApp Copy, una herramienta que pocos han explorado dentro de su app.

¿Cómo encontrarla?



Lo primero que debes hacer es entrar en WhatsApp, luego dirigirte a Ajustes o Configuración. Ahí encontrarás la opción “Invita a amigos” y podrás compartir tu chat con un amigo.

Luego podrás compartir el enlace con alguno de tus contactos, por lo que debes pulsar WhatsApp Copy, tu contacto recibirá el enlace y podrá iniciar a chatear contigo, sin necesidad de escanear tu código o guardar tu número de celular.

Esto básicamente se utiliza con contactos con los que aún no has tenido una conversación a través de la aplicación o no te haya guardado entre sus contactos.