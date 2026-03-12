Trata de engañar a la PNC con su identidad y termina capturado

-

Las autoridades ya habían realizado varios allanamientos para dar con su paradero, pero no habían logrado ubicarlo.

Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil lograron la captura de José Luis Alvarado, de 32 años, cuando el ahora capturado retornaba a su casa ubicada en el barrio el Gallito zona 3.

Cuando las autoridades realizaron una revisión en la cintura le encontraron una pistola con su respectivo cargador conteniendo 17 municiones, de inmediato le solicitaron permiso de portación e indicó carecer de la misma.

La detención la efectuaron agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil sin imaginar que el ahora detenido era buscado por la justicia. (Foto: PNC)

Al pedirle su identificación dijo que la había dejado en su casa e intentó brindar otro nombre por lo que fue necesario identificarlo por medio del dispositivo MI3. Al terminar la revisión se le encontró una alerta de búsqueda por parte de investigadores de la unidad de delitos contra la vida.

Según las investigaciones la orden de aprehensión se debe a su presunta participación en incidentes armados, donde lo señalan de ser un gatillero al servicio de una pandilla u organización criminal que le pague por sus servicios.

Las autoridades incautaron una pistola con su respectivo cargador conteniendo 17 municiones. (Foto: PNC)

César Mateo, vocero de la PNC, agregó, " Los investigadores ya tenían una investigación en proceso en contra del ahora detenido que en una oportunidad lograron perfilarlo, pese a realizar varios allanamientos para ubicarlo no se había efectuado su captura y ahora con un descuido lo sorprendieron caminando, esto por la incursión que hacen los agentes como parte del Plan Centinela Metropolitano". dijo el vocero.

Fue trasladado a la Torre de Tribunales, junto con el arma incautada.