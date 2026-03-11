Esteysi Barbosa, la víctima mortal del ataque en Monte María

-

Durante la noche de este martes 10 de marzo, ocurrió un asesinato en la zona 12. En el lugar murió una mujer identificada como Esteysi Barbosa.

Esteysi Barbosa, también era conocida como "La Canche", fue asesinada durante la noche de este martes 10 de marzo por sujetos que dispararon en su contra en la zona 12 de Villa Nueva, a inmediaciones de la Colonia Monte María, sobre la Calzada Aguilar Batres.

Investigadores de la Policía Nacional Civil, comentaron que ya se tenía abierta una investigación en contra de la ahora fallecida quien tenía registro de ingresos a Fraijanes II.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la Policía Nacional Civil, comentó: "Las primeras investigaciones sobre el crimen apuntan a que se trató de un ataque directo cometido por integrantes de una pandilla rival, esto por la constante lucha por territorio para la venta de droga y el cobro de las extorsiones, cabe resaltar que hace varios años el hermano de la ahora fallecida fue asesinado en similares circunstancias", dijo el vocero.

Los técnicos del Ministerio Público embalaron tres casquillos y otros indicios que ayudaran y son parte de la investigación. Los familiares afectados por la muerte de su ser querido se negaron a brindar declaraciones sobre el posible móvil del incidente armado.

Los investigadores ya tenían una investigación en proceso contra la ahora fallecida. (Foto: Redes Sociales)

Barbosa era activa en redes sociales donde mostraba momentos de su vida. En algunas publicaciones se le veía disfrutando de actividades de boxeo o posando con guantes.

(Foto: Redes Sociales)

¿Qué sucedió?

Esteysi Melina Barbosa Gutiérrez, de 38 años, fue víctima de un ataque armado cuando se conducía de regreso a su hogar junto a su hijo de 8 años.

La mujer fue atacada con arma de fuego por hombres que iban a bordo de una motocicleta y debido a sus heridas falleció, perdiendo el control del vehículo que terminó empotrado a un costado de la calle.

El menor resultó ileso y fue atendido por Bomberos Municipales ya que presentaba crisis nerviosa, posteriormente fue resguardado por familiares de la víctima.