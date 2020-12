Así puedes seguir el trayecto de Santa Claus por el mundo

Santa Claus inicia su viaje alrededor del mundo para entregar los obsequios y puedes darle seguimiento a través de la Web.

La cuenta oficial del Aeroclub de Guatemala publicó cómo puedes rastrear a Santa a través de Flightradar 24, aplicación que muestra el tráfico aéreo alrededor del mundo.

"Después de un agradable vuelo de calentamiento para los renos, Santa regresa al Polo Norte para cargar el trineo. Siga a #SANTA1 mientras hace sus entregas desde ahora hasta Navidad", se lee en el post del sitio oficial.

A las 7 de la mañana, hora de Guatemala, el trineo sobrevolaba China, conforme pasan las horas, poco a poco, recorre otros lugares hasta llegar a Centroamérica y Guatemala.

Trayecto de Santa Claus por el mundo. (Foto: Flightradar24)

Santa atraviesa el mundo con sus renos. (Foto: Flightradar24)

Además de los aviones que realizan sus rutas, se puede ver a Papá Noel atravesar el mundo.

❤ @flightradar24 #SantaClaus #ChristmasEve #ChristmasIsComing #Christmas #Navidad https://t.co/cTWkL0bHhA — Aeroclub de Guatemala - ACG (@AeroclubGuate) December 24, 2020

Santa is crossing the equator headed south toward New Zealand now. Follow #SANTA1 live at https://t.co/kzNhHjtoyG pic.twitter.com/9Bz8Wbjq77 — Flightradar24 (@flightradar24) December 24, 2020

3 x Santa? pic.twitter.com/TxsQguVTH6 — Flightradar24 (@flightradar24) December 24, 2020

Para seguir el trayecto de Santa Claus puedes ingresar a https://www.flightradar24.com/ escribe: SANTA1 en el buscador y aparecerá el sitio exacto donde se encuentra.

