Fallece Abraham Quintanilla, padre de Selena

Abraham Isaac Quintanilla Jr. fue el fundador del grupo Selena y Los Dinos, donde trabajó como músico y manager.
A través de una publicación en Instagram, A.B. Quintanilla confirmó el fallecimiento de su padre sin relevar mayor detalle de las causas de muerte.
Abraham Isaac Quintanilla Jr. fue un músico, productor y autor estadounidense, reconocido por impulsar la carrera de su hija Selena, la icónica "Reina del Tex‑Mex".
Tras el fallecimiento de su hija, el músico continuó preservando su legado y propició proyectos relacionados con su música y memoria.
Quintanilla Jr. quien deja una historia en su legado musical y familiar en el mundo del espectáculo.