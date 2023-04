¡Tremenda sorpresa! Estrella guatemalteca abrirá show de Camilo

La tribu se llenó de emoción al enterarse que Camilo visitará el país, pero hay más sorpresas, recientemente una estrella nacional contó que abrirá el esperado show.

El colombiano presentará su "De adentro pa afuera tour" en el país el próximo 27 de abril en Explanada Cayalá y ahora ya se conoce quien abrirá el concierto representando a Guatemala.

La ganadora de la Gaviota de Plata, Stephanie Zelaya, presentará sus éxitos y lo anunció en sus redes sociales con este mensaje: "Tribu de Guatemala les tengo un chismón como ya saben Camilo viene el 27 de abril y la verdad me considero parte de la tribu porque soy fan desde que arrancó su música, su esencia y lo que que proyecta como artista", inició.

"Lo vi en Viña del Mar y en su concierto y solo me dije: 'qué cool sería poder abrir el concierto y darle la bienvenida a Guate'", siguió.

"Y como cosa loca ¡se me hizo! Hace días me avisaron que estaría abriendo el concierto de Camilo, la gira de Camilo en Guatemala y yo todavía estoy como..., se los quería contar por acá para que me digan quienes van a ir y si hay algo que le quieran decir, pónganlo en los comentarios, prometo que haré lo posible por decírselo y que él sienta ese amor de su tribu en Guatemala, que sé que es enorme" explicó.

Junto a la noticia reveló una sorpresa: "Para celebrar voy a correr con todo mi ser para estrenar una nueva canción en ese escenario ¡los amo!" agregó.

"De hacer un TikTok duet a verlo cantar en Viña Del Mar y abrir su tour en mi país... ¡qué loco! Amo la música y las cosas locas que me lleva a vivir... algo me dice que hasta vamos a estar celebrando lanzamiento de canción sobre ese escenario, ¡demasiada emoción!", escribió en Instagram.

@zelayasteph de un Tiktok duet, a verlo en Viña del Mar, a abrir su gira en Guatemala! EMOCIOOOON ❤️‍⚡️ @Camilo nos vemos el 27!!!! #latribu @zelayasteph ♬ Millones - Camilo