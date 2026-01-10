Retiran bandera del régimen iraní de la Embajada en Londres (video)

-

Protestantes en todo el mundo buscan manifestar su descontento y apoyo a la oposición iraní, haciendo muestras de denuncia en embajadas y consulados iraníes en el extranjero.

OTRAS NOTICIAS: Estados Unidos muestra su apoyo a manifestantes contra el régimen islamista de Irán

Las manifestaciones se han masificado luego de haberse iniciado como una respuesta a la crisis económica de Irán, desde finales de diciembre del 2025.

Tras un intento de frenarlas, se han generado cortes de servicio de internet y telecomunicaciones además de registrarse 51 personas fallecidas durante los enfrentamientos con las autoridades y sociedad civil.

Esta mañana de 10 de enero, una manifestación se originó en las afueras de la embajada de Irán, ubicada en Londres, cuando un hombre que participaba en ella, ingresó a las instalaciones de la sede diplomática, trepando por el bordillo de un balcón, para retirar la bandera oficial de Irán, que ondeaba en el exterior del edificio.

— Acaban de ingresar a la Embajada de Irán en Londres y han quitado la bandera del régimen islámico para poner en su lugar la verdadera bandera de los iraníes libres. pic.twitter.com/4mVP9uyAOv — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 10, 2026

Tras lograrlo, exhibió la bandera frente al público, ante la mirada de decenas de personas que presenciaban y se sorprendían por la hazaña.

Momentos posteriores, el personal de seguridad de la embajada intervino y se hicieron presentes agentes de la Policía Metropolitana de Londres para escoltar al protestante fuera de las instalaciones.

Esta manifestación había sido convocada por simpatizantes de la oposición iraní en el exilio, donde los participantes corearon consignas en contra del régimen de Teherán y denunciaron los abusos a los derechos humanos.

Con información de Infobae.