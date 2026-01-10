Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La atención médica y oportuna que brinda el Aeropuerto Internacional La Aurora

  • Por Maria Fernanda Gallo
10 de enero de 2026, 13:49
La DGAC busca el&nbsp;fortalecimiento al servicio y&nbsp;atención integral dentro de la terminal aérea. (Foto: archivo/Soy502)

La DGAC busca el fortalecimiento al servicio y atención integral dentro de la terminal aérea. (Foto: archivo/Soy502)

En 2025, se atendió un total de 637 emergencias en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).

OTRAS NOTICIAS:  Estas son las rutas alternas por cierre vehicular en la Aguilar Batres este sábado

El Aeropuerto Internacional La Aurora brinda atención médica, oportuna y segura para los usuarios.

Este año atendió 637 emergencias, de las cuales un 97% de las emergencias fueron cubiertas dentro de las instalaciones y se realizaron 87 trasladados a centros hospitalarios, en un tiempo promedio de respuesta de 4 minutos.

(Foto: DGAC)
(Foto: DGAC)

La población femenina atendida fue de 366 y 271 pacientes fueron hombres, ambos en un rango de 40 a 60 años.

Estas respuestas reflejan la capacidad instalada de la Unidad de Coordinación de Emergencias (UCE) del Aeropuerto Internacional La Aurora, así como el compromiso y servicio del personal médico y paramédicos, que ofrecen una atención integral al usuario de la terminal aérea.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar