La atención médica y oportuna que brinda el Aeropuerto Internacional La Aurora

En 2025, se atendió un total de 637 emergencias en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).
El Aeropuerto Internacional La Aurora brinda atención médica, oportuna y segura para los usuarios.
Este año atendió 637 emergencias, de las cuales un 97% de las emergencias fueron cubiertas dentro de las instalaciones y se realizaron 87 trasladados a centros hospitalarios, en un tiempo promedio de respuesta de 4 minutos.
La población femenina atendida fue de 366 y 271 pacientes fueron hombres, ambos en un rango de 40 a 60 años.
Estas respuestas reflejan la capacidad instalada de la Unidad de Coordinación de Emergencias (UCE) del Aeropuerto Internacional La Aurora, así como el compromiso y servicio del personal médico y paramédicos, que ofrecen una atención integral al usuario de la terminal aérea.