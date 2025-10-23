¡Sin frenos! Tráiler impacta con varios vehículos en Suchitepéquez (videos)

-

Al menos ocho vehículos sufrieron daños materiales y reportan personas heridas en el lugar tras el accidente.

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves en el kilometro 116 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de Cocales, Suchitepéquez.

De manera preliminar, se dio a conocer que un tráiler se habría quedado sin frenos y colisionó con varios vehículos que se transitaban sobre dicha carretera.

En el lugar, varias personas resultaron heridas tras este accidente, elementos bomberiles se dirigen hacia este sector para brindar atención médica a las víctimas.

En las imágenes compartidas se observan vehículos de transporte pesado y livianos que sufrieron daños materiales, derivados del percance vial.

Al menos ocho automotores se ven involucrados y también se observa una mujer que quedó sobre el arriate y se habría visto afectada por el impacto.

Tráiler embiste varios vehículos en el kilómetro 116 de la Ruta CA-2 Occidente, jurisdicción de Cocales, Suchitepéquez.



Se desconoce el número de personas heridas tras el percance.



Video: cortesía pic.twitter.com/uUuV5W8ERu — Daniel Ramírez (@danielRamirez_r) October 23, 2025

El tránsito de momento ha quedado paralizado debido a la obstrucción ocasionada de los vehículos afectados.