Hombre deja heridos a sus amigos tras el empate de la Selección Nacional

-

La emoción le ganó y accionó un arma de fuego, provocando heridas en sus acompañantes.

Mario Yon Sajqui, de 30 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), tras haber herido con esquirlas de arma de fuego a tres de su amigos, tras una convivencia en la aldea San Pedro Cutzán.

El incidente ocurrió cuando los cuatro disfrutaban del partido de la Selección de Guatemala. Según testigos, festejaban el empate cuando sacó la escopeta y disparó hacia el suelo. Sin embargo, las esquirlas de los proyectiles impactaron a tres de los presentes.

Los heridos fueron identificados como Domingo Puac Raxic, de 30 años; Miguel Ángel Puac Raxic, de 31; y Henry Misael Sac, de 30, informaron elementos de la Brigada de Socorro de Chicacao, que acudieron tras ser alertados por vecinos.

Tres personas resultaron heridas tras el percance provocado por uno de sus amigos. (Foto: Surama Rodas/colaboradora)

Luego de haberlos auxiliado, los trasladaron a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la localidad. Posteriormente, fueron llevados al Hospital Nacional de Mazatenango.

La convivencia para ver el partido de futbol terminó en tragedia. (Foto: Surama Rodas/colaboradora)

Quiso escapar

Pocos minutos después de este hecho, agentes de la comisaría 33 de la PNC lograron la detención de Yon cuando intentaba escapar y le decomisaron el arma de fuego utilizada, la cual no contaba con la documentación legal.

Se detuvo al responsable cuando intentaba huir. (Foto: Surama Rodas/colaboradora)

A pesar de lo ocurrido, las víctimas indicaron que no presentarán cargos en contra del responsable, porque no tuvo intención de causarles daño.

Arma de fuego que accionó el hombre con la que provocó las heridas en sus amigos. (Foto: Surama Rodas/colaboradora)

Con información de Surama Rodas / colaboradora.