Vehículo derrapa y choca contra un tráiler en la Ruta Nacional 14

Accidente de tránsito



A la altura del kilómetro 66 de la RN-14 que comunica El Tejar, Chimaltenango con Pastores, Sacatepéquez, vehículo particular colisiona con vehículo de transporte pesado y se empotra en baranda de contención, elementos de las estaciones de @ASONBOMDGT… pic.twitter.com/HRaiZ8C1MG