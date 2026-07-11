Vehículo derrapa y choca contra un tráiler en la Ruta Nacional 14

El vehículo terminó empotrado en una baranda tras perder el control luego de chocar contra un trailer; tres personas quedaron atrapadas en el interior del vehículo.
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El accidente ocurrió en el kilómetro 66 de la Ruta Nacional 14 (RN-14), en el tramo que conecta El Tejar, Chimaltenango, con Pastores, Sacatepéquez este 11 de julio.
Bomberos Municipales Departamentales acudieron a rescatar a las tres víctimas del percance vial que quedaron atrapadas dentro del vehículo para ser trasladad a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua.
Esto luego de que chocara contra un tráiler, el vehículo perdió el control y terminó empotrado contra un muro de contención de la ruta.
En el lugar quedó el vehículo destruido por el fuerte impacto; las autoridades investigan el hecho y coordinan el tránsito, que se ha complicado en el sector.