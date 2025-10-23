Tres hombres reciben condenas de hasta 70 años de prisión por delitos de asesinato

-

Los sindicados son culpables de un ataque armado en la zona 21.

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles que tres hombres fueron condenados a prisión tras haber efectuado un ataque armado en la colonia Nimajuyú, en la zona 21 de la ciudad de Guatemala.

En este incidente, los sindicados atacaron a las víctimas con un arma de fuego con el registro borrado, la cual pertenecía a la Policía Nacional Civil (PNC) y contaba con reporte de robo, según el MP.

Dony L. fue sentenciado a 70 años de prisión, 30 años por cada uno de los asesinatos (que fueron dos) y 10 años por tenencia o portación de arma de fuego con número de registro borrado o alterado.

Daniel J. fue condenado a 60 años de cárcel, 30 por cada uno de los asesinatos; y Byron B. a 40 años de prisión, 20 años por cada uno de los asesinatos, según indicaron las autoridades.

Las sentencias se dictaron por medio de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Integridad de las Personas, quien demostró ante el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, la culpabilidad de estas personas, dijo el MP.