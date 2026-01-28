Capturan a tres menores con un arma de fuego y droga

Las capturas se realizaron durante un operativo relámpago en Huehuetenango.
Este 28 de enero, los agentes de la PNC realizaron un operativo relámpago en Huehuetenango en cumplimiento al estado de sitio para garantizar la seguridad en el área.
Minutos después de iniciar con el operativo, agentes policiales notaron a cuatro hombres con actitud sospechosa y decidieron hacer una inspección. Al revisar sus pertenencias encuentran un arma de fuego tipo revólver y colmillos de cocaína.
Al identificar a los sospechosos se descubre que tres de ellos son menores de edad de 14, 15 y 17 años. El mayor de los ahora detenidos tiene 18 años, quien fue identificado como Isael Ordoñez.
los menores de edad fueron remitidos de inmediato al juzgado correspondiente para solventar su situación legal y los hallazgos fueron confiscados como evidencias para fortalecer las investigaciones correspondientes.