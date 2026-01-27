Así será el segundo piso de la Calle Martí y Anillo Regional que planea el Gobierno

-

Guatemala firmó un acuerdo con EE. UU. para invertir en infraestructura. Bernardo Arévalo destacó dos: el segundo piso de la calle Martí y el tramo entre Sanarate y Santo Domingo Xenacoj.

Durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda", el presidente Bernardo Arévalo explicó que darán prioridad a proyectos de infraestructura, principalmente los acordados con el Gobierno de Estados Unidos.

El pasado 15 de enero, el Gobierno de Guatemala firmó un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos por US$110 millones que se destinarán para seis proyectos primordiales para el país. Este es el listado:

Distribuidor vial kilómetro 204 RN-1, Quetzaltenango Distribuidor vial, kilómetro 56, CA-9 Norte, Sanarate, El Progreso Paso a desnivel elevado en la Calle Martí, Ciudad de Guatemala Mejoramiento ruta RD-SOL-04, tramo Santiago Atitlán a San Marcos la Laguna, Sololá Ampliación a 4 carriles de la CA-2, occidente Puente Nahualate a San Bernardino, Suchitepéquez Carretera arco Noroccidente CA-9 Norte, kilómetro 56, Sanarate, el Progreso a CA-1, Occidente kilómetro 40, Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez.

De estos proyectos, Arévalo se detuvo a explicar dos, los cuales, a su criterio, serán importantes para la reducción del tránsito vehicular en el departamento de Guatemala.

Arévalo durante La Ronda de este 27 de enero de 2026. (Foto: SCSPR)

Segundo piso en la Calle Martí

La Calle Martí, que fue construida en 1915 y rebautizada con el nombre actual en 1953, sufrirá una intervención que cambiará por completo su aspecto, ya que las autoridades contemplan la construcción de un segundo nivel que pasará por encima de la calzada.

Arévalo señaló que este proyecto será impactante, debido a los efectos que tendrá en la Ciudad de Guatemala.

(Foto ilustrativa: Shutterstock)

"Iniciará desde la entrada del puente Belice, hasta el (parque) Morazán. Dependerá de los estudios... será un segundo piso y aliviará el tráfico que viene desde el Atlántico y que va saliendo a Occidente y evitar que se trabe en la Calle Martí y que está continuamente atascada por estos problemas", comentó.

Actualmente, la Calle Martí inicia en la Avenida Simeón Cañas, zona 2 y concluye en la 13 avenida de la zona 6.

Conexión Sanarate - Santo Domingo Xenacoj

Otro de los proyectos que impactarán positivamente en el tránsito es la carretera de Noroccidente que busca conectar el municipio de Sanarate, El Progreso (en la ruta al Atlántico), con Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez (ubicado en la ruta Interamericana).

"Hay primero, la construcción de un distribuidor vial en Sanarate, que evita ese cruce en la CA-9, que es uno de los más mortales en el país. Pero, es el punto de partida de un periférico que va desde Sanarate, hasta Santo Domingo Xenacoj, que permitirá el desvío del tráfico pesado entre Occidente y Puerto Barrios", comentó el mandatario.

El tráfico como emergencia nacional

La Mancomunidad del Sur, integrada por las Municipalidades de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, Escuintla, Fraijanes, San Miguel Petapa y Villa Canales, envió una carta al presidente de la República para informarle que declararon la problemática del tráfico como una urgencia nacional.

Tanto Arévalo como el sector privado y alcaldes, coinciden en que el tema del tráfico es una emergencia nacional. (Foto: Archivo/Soy502)

Arévalo, en respuesta, manifestó que "ojalá pudiera ser resuelto con una orden y que se cumpla en una semana". Destacó que parte de los proyectos que tienen pensados para este 2026 es iniciar con el estudio de viabilidad que fue preparado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).

"En esa versión (del estudio del KOIKA), vienen una serie de medidas como las necesarias para atender los problemas del tráfico, no solo de la Ciudad de Guatemala, sino de la metrópolis que involucra a más municipios. De eso van algunos proyectos como el periférico de la ciudad, un periférico interno, el proyecto del Metro. Debe ser adoptado como un sistema de transporte vial que integra el Aerometro, buses y otro tipo de líneas para alimentar ese sistema de viabilidad", concluyó Arévalo.

