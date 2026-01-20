¡Tres mujeres asesinadas! Una de ellas con cuatro meses de embarazo

Tres mujeres se encontraban en la calle en horas de la madrugada cuando fueron víctimas mortales de un ataque armado en la colonia Nueva Jerusalén en zona 18.

Al llamado de auxilio asistieron al lugar elementos de Bomberos Municipales, quienes al hacer la revisión de las víctimas, constataron que ya habían perdido la vida debido a la gravedad de las heridas.

El ataque sucedió en horas de la madrugada de este martes 20 de enero. (Foto: CBM))

Los paramédicos indican que de las tres mujeres, dos son menores de edad de 14 y 16 años. Una de las ahora fallecidas tenía cuatro meses de gestación.

Tras unos minutos se presentaron al lugar elementos de la Policía Nacional Civil quienes acordonaron la escena y coordinaron con el Ministerio público para realizar las diligencias legales.

Hasta el momento no se descarta que el ataque se trate de alguna represalia aunque serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.

*Nota en desarrollo

Los socorristas atendieron la llamada de auxilio pero las víctimas ya habían perdido la vida. (Foto: CBM)