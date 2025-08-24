Tres mujeres capturadas al intentar ingresar a distintos centros carcelarios

Las mujeres fueron capturadas por diferentes delitos.
Tres mujeres fueron capturadas en distintas partes del país mientras intentaban ingresar a centros carcelarios.
En Fraijanes, agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) detuvieron a Jessica "N", de 25 años, vinculada a un casp de extorsión.
La captura se llevó a cabo en la entrada principal de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón.
En Cuilapa, Santa Rosa, Andrea "N", de 24 años, fue aprehendida en el ingreso al Centro Carcelario El Boquerón.
La orden judicial, emitida por un juzgado de Chiquimula desde el 13 de febrero, la señala por participación en asociación ilícita y la captura fue por parte de la División de Análisis e Investigación Antiextorsión (DIDAE).
En otro operativo, Rocío "N", de 31 años, fue detenida en la entrada de un centro carcelario en la ciudad de Guatemala por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), departamento de Delitos Financieros y Económicos.
La orden judicial corresponde a un caso por estafa propia, emitida por un juzgado de San Marcos.