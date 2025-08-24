Descubre a su excompañero vendiendo en internet lo que le robó en el trabajo

El excompañero capturado presenta cinco antecedentes por varios delitos.
Un vecino de Palín, Escuintla, logró identificar en internet varios objetos que habían desaparecido de su centro de trabajo hace una semana.
Al revisar con detalle la publicación, se percató de que quien los ofrecía era un excompañero de labores.
Entre los artículos sustraídos el pasado 18 de este mes figuraban seis pares de zapatos, tres rectificadores neumáticos, una pulidora, una balanza y dos flipones de 15 AMP, valorados en Q7,500.
La víctima decidió confrontar la situación y, con el apoyo de otras personas, localizó al vendedor en un centro comercial del municipio. Allí lo retuvo hasta que las autoridades acudieron al lugar.
El señalado fue identificado como Luis, de 43 años, quien ya tenía antecedentes por:
- Extorsión
- Ebriedad y escándalo
- Portación ilegal de arma de fuego
- Riña