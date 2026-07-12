Accidente vial en Zacapa deja tres personas fallecidas

Dos motocicletas chocaron de frente y esto provocó la muerte de tres personas, entre ellas un menor de 17 años.
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El accidente ocurrió cuando los conductores circulaban sobre el kilómetro 115 de la Ruta al Atlántico, en jurisdicción de la aldea La Palmilla, municipio de Usumatlán, Zacapa.
Los Bomberos Voluntarios acudieron a ayudar a las víctimas que salieron expulsadas tras el impacto.
En el lugar se identificó a Byron Alejandro Catalán García, de 22 años, y Gerardo Antonio Aguilar García, de 17 años. Ambos viajaban juntos.
Mientras que en el conductor de la otra motocicleta no pudo ser identificado; las tres personas murieron.
Las motos quedaron destruidas y los restos metálicos esparcidos sobre el asfalto.