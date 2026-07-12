Accidente vial en Zacapa deja tres personas fallecidas

Accidente de tránsito



A la altura del kilómetro 115 de la ruta al Atlántico dos motocicletas colisionan de frente, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Usumatlán a bordo de la unidad RD-45 informan que en el lugar se localizan a tres personas fallecidas por lo que… pic.twitter.com/1a5WVq5m7g