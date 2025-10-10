Estado de salud de socorristas tras derrumbe del jueves en carretera a El Salvador

-

Los socorristas afectados tras un nuevo deslizamiento se encuentran fuera de peligro.

ARTÍCULO RELACIONADO: Nuevo deslave en CAES deja dos personas soterradas este jueves

El viceministro de la Defensa Nacional, José Martínez, informó este viernes en La Ronda sobre el estado de salud de las personas que resultaron soterradas el jueves por la tarde durante un nuevo derrumbe registrado en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador.

Según sus declaraciones, los dos oficiales y el operador de maquinaria especializada presentan contusiones leves y se encuentran estables. "Los tres tienen el deseo de reincorporarse a sus unidades", indicó el funcionario.

(Foto: Archivo/Soy502)

Inicialmente se había informado sobre dos militares afectados; sin embargo, el viceministro confirmó hoy la atención de un tercera persona, quien también se encuentra fuera de peligro.

Socorristas soterrados

El incidente ocurrió la tarde del jueves 9 de octubre mientras el personal militar realizaba labores de limpieza y búsqueda de una persona desaparecida en el área del primer deslave ocurrido días atrás.

Así fue el derrumbe que se registró esta tarde en el que quedaron dos socorristas soterrados por unos minutos. https://t.co/gY2mexgssz pic.twitter.com/rGv6GheFB2 — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 9, 2025

Los tres rescatistas pertenecen a la Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército de Guatemala y fueron trasladados al Hospital Militar, donde reciben atención médica.