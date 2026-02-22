¿Quién era “El Mencho”, líder abatido en Jalisco?

-

"El Mecho" era uno de los hombres más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El perfil criminal de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias "el Mencho" o conocido como "El señor de los gallos", era vinculado a delitos de tráfico de drogas y asesinato, entre otros.

Nació en 1966 y era originario de Michoacán, México. Inició su vida criminal desde su juventud, al retornar a su país luego de haber sido deportado de los Estados Unidos en 1980.

Perteneció al Cartel del Milenio, grupo que operaba principalmente en Jalisco y Colima, pero en 2010 varios de los integrantes murieron por lo que surgió una reorganización, surgiendo así el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado como uno de los grupos de narcotráfico más violentos de la ultima década.

La CJNG tomó fuerza y se posicionó como uno de los principales narcotraficantes de drogas.

"El Mecho", por ser fundador y máximo líder, era uno de los hombres más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA), que para su captura ofrecía la recompensa de 15 millones de dólares.

Durante los últimos años, Oseguera enfrentaba una severa enfermedad renal, generándole complicaciones médicas.

Este 22 de febrero, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, emitió un comunicado donde confirmaba su muerte tras un enfrentamiento con fuerzas especiales de seguridad mexicana, en Tapalpa, Jalisco, México.

Derivado de un operativo federal en el que fue abatido el líder de una célula del crimen organizado, se presentó la quema de vehículos en distintos tramos carreteros.



La Mesa de Seguridad Estatal se encuentra en sesión permanente y desplegando operativos de captura inmediatos.… — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) February 22, 2026

Enfrentamiento, que causaría una reacción violenta hacia la población en Jalisco, en donde se reporto bloqueos de rutas, incendios e intimidaciones.