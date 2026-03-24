Magistrados CC: suspenden en definitiva amparo contra integración del CSU

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Con la suspensión del trámite de amparo presentada por el abogado Marco Vinicio Mejía, en contra de la integración del CSU para la elección de magistrado titular y suplente de la CC por la USAC, el Congreso juramentará en sesión solemne a la nueva CC, período 2026-2031.

La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, da vía libre para la juramentación de Julia Marisol Rivera Aguilar como magistrada titular y José Luis Aguirre Pumay como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), por la Universidad de San Carlos (Usac).

Esto debido a que suspendió en forma definitiva el trámite de amparo promovido por el abogado Marco Vinicio Mejía contra la integración del Consejo Superior Universitario (CSU), que celebró la elección de los ahora magistrados titular y suplentes de la CC, el pasado 16 de febrero.

La resolución de la Corte de Constitucionalidad establece que dicha suspensión se da por falta de materia, de legitimación activa y de definitividad.

Con esto, queda firme la juramentación de Rivera Aguilar y Aguirre Pumay en la sesión solemne convocada para este día en el Congreso de la República, a partir de las 14:00 horas.

Amparo

La acción promovida por Mejía solicitaba la suspensión de la sesión extraordinaria realizada por el CSU en la elección de Rivera Aguilar y Aguirre Pumay, como magistrado titular y suplente, respectiva de la CC, el pasado 16 de febrero.

Ello, como consecuencia de que 31 de los 41 integrantes del CSU carecen de legitimidad, pues desobedecieron la sentencia del 13 de febrero de 2025 que ordenó la convocatoria a elecciones de los consejeros con período vencido.

Elección de magistrados

Durante la elección, pese a una serie de manifestaciones que se efectuaron en las afueras de las instalaciones del hotel en donde se llevaría a cabo la elección del magistrado titular y suplente de la CC por la Usac, el CSU efectuó dicha elección con la ausencia de algunos consejeros.

En esta elección es de resaltar que, de los 39 miembros del CSU presente, Rivera obtuvo 23 votos válidos, 10 votos más que la actual magistrada titular de la CC Leyla Lemus, quien compitió por un período más en el máximo órgano en materia constitucional.

Previo a la elección, el representante de los docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Marco Vinicio de la Rosa Montepeque, denunció que, pese a que se presentó para integrar el CSU, no se le permitió el ingreso al hotel en el que se llevaría a cabo dicha elección.

Por su parte, Aguirre Pumay alcanzó para suplente 24 votos, Guillermo Demetrio España 10, y José Alejandro Gutiérrez Dávila 2.

Es de recordar la designación de Julia Marisol Rivera como magistrada titular y José Luis Aguirre Pumay como magistrado suplente de la CC, quedaron firmes por el CSU.

La decisión del CSU se dio el 12 de marzo al rechazar una serie de impugnaciones que objetaban la elección efectuada el pasado 16 de febrero.

Integración

El pleno de diputados aprobó el pasado 17 de marzo el Decreto 8-2026 de integración de la CC para el período 2026-2031.

Además, avaló el Decreto 10-20026 que convoca a los magistrados titulares y suplentes designados por las cinco instituciones que integran la alta Corte constitucional.

Ambos decretos fueron publicados este día en el Diario de Centro América.

Nueva CC

La nueva CC para los próximos cinco años quedó integrada, como magistrados titulares:

Astrid Lemus, por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)

Julia Marisol Rivera Aguilar, por el pleno del Consejo Superior Universitario (CSU), de la Universidad de San Carlos (USAC)

Roberto Molina Barreto, por el pleno del Congreso de la República

Dina Josefina Ochoa Escribá, por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Gladys Anabella Morfín Mansilla, por el presidente de la República en Consejo de Ministros

Y los magistrados suplentes: