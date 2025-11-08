Tributo a Soda Stereo: Dua Lipa canta "De música ligera"

-

Dua Lipa demostró su cariño por el rock con un homenaje en español.

Durante su presentación en Buenos Aires, la cantante británica sorprendió a sus fanáticos al rendir tributo a la banda nacional.

Dua Lipa sabe cómo ganarse al público a donde quiera que vaya y lo demuestra al interpretar un cover del tema más popular de Soda Stereo.

El momento del tributo se volvió viral en redes sociales por su emotividad. (Foto: Instagram)

"Cada noche en mi show, en todo el mundo, yo canto una canción diferente y del país donde estoy", explica la artista durante el concierto.

"Aquí aprendí que la música rock es muy fuerte. Si la conoces, canta conmigo. Esto es De música ligera", dijo Lipa antes de cantar.

#DUALIPA CANTÓ “MÚSICA LIGERA” DE #SODASTEREO EN SU SHOW EN RIVER La cantante británica presentó en perfecto español y cantó el cover de la icónica canción en su primer show en Buenos Aires (repite el sábado) y se ganó al público argentino pic.twitter.com/kr9Ok38cwc — RollingStoneAr (@RollingStoneAr) November 8, 2025

El momento especial ha sido tendencia en las plataformas, donde sus seguidores resaltan su compromiso para aprender el idioma español.

lo mejor que hizo dua lipa en su carrera fue aprender español, cómo vas a pronunciar tan bien un idioma que no es tuyo pic.twitter.com/HQfw8haStT — bel (@cryforsel) November 8, 2025

De música ligera

El tema fue lanzado por la banda argentina de rock Soda Stereo como parte de la promoción de su quinto álbum de estudio, Canción animal, en la época de los 90.