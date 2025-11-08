Tributo a Soda Stereo: Dua Lipa canta "De música ligera"

Dua Lipa demostró su cariño por el rock con un homenaje en español.
Durante su presentación en Buenos Aires, la cantante británica sorprendió a sus fanáticos al rendir tributo a la banda nacional.
Dua Lipa sabe cómo ganarse al público a donde quiera que vaya y lo demuestra al interpretar un cover del tema más popular de Soda Stereo.
"Cada noche en mi show, en todo el mundo, yo canto una canción diferente y del país donde estoy", explica la artista durante el concierto.
"Aquí aprendí que la música rock es muy fuerte. Si la conoces, canta conmigo. Esto es De música ligera", dijo Lipa antes de cantar.
El momento especial ha sido tendencia en las plataformas, donde sus seguidores resaltan su compromiso para aprender el idioma español.
De música ligera
El tema fue lanzado por la banda argentina de rock Soda Stereo como parte de la promoción de su quinto álbum de estudio, Canción animal, en la época de los 90.