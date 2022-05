¡Cachada! Dua Lipa sufre otra caída y deja al descubierto que usa playback

Dua Lipa sufrió un nuevo incidente en pleno concierto y fue víctima de críticas por quedar exhibida.

Dua Lipa volvió a ser el centro de atención, no solamente por su gira de conciertos, sino por sufrir una caída en pleno concierto en Milan, Italia.

Aunque en ese momento sus fanáticos se preocuparon, la cantante originaria de Reino Unido, una vez más causó revuelo por dejar al descubierto que utiliza playback.

Así ocurrió

El incómodo momento fue captado por los asistentes del espectáculo, quienes no dudaron en difundir los videos donde se ve la caída.

En una grabación que circula en redes sociales, se ve a la artista de 26 años desfilando por el escenario, mientras interpreta el popular tema musical "Be The One", sin embargo, al momento de realizar la coreografía se resbaló y cayó en la tarima, sin sufrir consecuencias.

| @DUALIPA sufre una caída en el escenario cantando la canción de su primer álbum Be the One en Milán, Italia

pic.twitter.com/3xkX6OS0BT — DUA LIPA MEXICO (@Dua_s_World) May 26, 2022

Pero lo relevante es que mientras ella se encontraba en el suelo, la música continuó y de esa forma se volvió a exhibir en pleno concierto en vivo utilizando playback.

A pesar de lo ocurrido, los seguidores de la famosa cantante eufóricos le aplaudieron y el espectáculo continúo, pero los internautas han entrado en debate por ese suceso, pues no es la primera vez que esto ocurre.

Otro incidente

En marzo de 2022, en su gira por Washington, Estados Unidos, Dua Lipa también tuvo un accidente con su micrófono, pues este se le cayó entre el público y no pudo continuar cantando, pero la música siguió sin inconvenientes.

Desde entonces, ha recibido críticas en redes sociales por no cantar en vivo y las personas indican que pagan para ello.