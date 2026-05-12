¡Triple colisión! Accidente afecta el tránsito en la Aguilar Batres

El percance vial ha ocasionado daños materiales entre los vehículos involucrados.
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Un triple accidente se registró la tarde de este martes 12 de mayo en la calzada Raúl Aguilar Batres y 48 calle, en Villa Nueva con dirección hacia la ciudad de Guatemala.
Por causas que aun se desconocen, tres vehículos colisionaron entre sí, lo que ha afectado la circulación vehicular en el sector.
Un picop es uno de los vehículos más afectados, ya que presenta serios daños materiales, por lo que se está a la espera de que pueda ser retirado.
No se han reportado personas heridas, mientras que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva regula la circulación vial y le recomienda a los demás automovilistas conducir con precaución.