Fallece Edison Moreno, exfutbolista, entrenador y narrador deportivo

El gremio deportivo ha lamentado la muerte de Edison Moreno, quien últimamente se dedicó a la locución en el país.
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Edison Moreno, quien fue un exfutbolista uruguayo radicado en Guatemala, falleció este martes 12 mayo, debido a problemas de salud.
Moreno tuvo su paso como futbolista en equipos como Juventud Retalteca y Municipal, así como entrenador de Comunicaciones B, en la Primera División del fútbol guatemalteco.
También, se dedicó a ser narrador y comentarista deportivo, en partidos de la Liga Nacional y de la Selección Nacional. Además, trabajó en programas de televisión y radio, en el país.
Colegas del medio deportivo han lamentado su muerte, la cual se habría dado por problema de intestino grueso, según se dio a conocer de manera preliminar.