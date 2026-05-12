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Fallece Edison Moreno, exfutbolista, entrenador y narrador deportivo

  • Por Geber Osorio
12 de mayo de 2026, 13:32
Obituarios
Este martes 12 de mayo ha trascendido la muerte de Edison Moreno. (Foto: Redes sociales)

Este martes 12 de mayo ha trascendido la muerte de Edison Moreno. (Foto: Redes sociales)

El gremio deportivo ha lamentado la muerte de Edison Moreno, quien últimamente se dedicó a la locución en el país.

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Edison Moreno, quien fue un exfutbolista uruguayo radicado en Guatemala, falleció este martes 12 mayo, debido a problemas de salud.

Moreno tuvo su paso como futbolista en equipos como Juventud Retalteca y Municipal, así como entrenador de Comunicaciones B, en la Primera División del fútbol guatemalteco.

Edison Moreno habría fallecido por problemas de salud. (Foto: Redes sociales)
Edison Moreno habría fallecido por problemas de salud. (Foto: Redes sociales)

También, se dedicó a ser narrador y comentarista deportivo, en partidos de la Liga Nacional y de la Selección Nacional. Además, trabajó en programas de televisión y radio, en el país.

Colegas del medio deportivo han lamentado su muerte, la cual se habría dado por problema de intestino grueso, según se dio a conocer de manera preliminar.

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