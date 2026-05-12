Fallece Edison Moreno, exfutbolista, entrenador y narrador deportivo

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El gremio deportivo ha lamentado la muerte de Edison Moreno, quien últimamente se dedicó a la locución en el país.

Edison Moreno, quien fue un exfutbolista uruguayo radicado en Guatemala, falleció este martes 12 mayo, debido a problemas de salud.

Moreno tuvo su paso como futbolista en equipos como Juventud Retalteca y Municipal, así como entrenador de Comunicaciones B, en la Primera División del fútbol guatemalteco.

Edison Moreno habría fallecido por problemas de salud. (Foto: Redes sociales)

También, se dedicó a ser narrador y comentarista deportivo, en partidos de la Liga Nacional y de la Selección Nacional. Además, trabajó en programas de televisión y radio, en el país.

Colegas del medio deportivo han lamentado su muerte, la cual se habría dado por problema de intestino grueso, según se dio a conocer de manera preliminar.

Mira:

Acaba de fallecer Edison Moreno. Que en paz descanse. El uruguayo chapín. Gracias por toda tu amistad, calidad profesional y todo. — Juan Carlos Gálvez (@juancagalvezjcg) May 12, 2026

Tantos años y cuantas transmisiones juntos. Hoy te adelantaste mi querido amigo, pero tus enseñanzas y tu sabiduría las voy atesorar para siempre. Buen viaje Edison. Mis condolencias para sus familiares y amigos. pic.twitter.com/sKSNWeSMkM — Edgar Galindo (@egalindogt) May 12, 2026

Nota de duelo ️ Descanse en paz Edison Moreno.#VamosGuate pic.twitter.com/rdJNpmKjz0 — @canteranosnet (@canteranosnet1) May 12, 2026