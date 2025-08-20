Versión Impresa
Triple colisión en Mixco complica tránsito de ingreso a la ciudad

  • Por Susana Manai
20 de agosto de 2025, 06:39
En las primeras horas de la mañana se reportó una triple colisión sobre el kilómetro 20 con dirección a ciudad capital. (Foto: Municipalidad de Mixco)

Tres vehículos involucrados en el accidente. 

En las primeras horas de este miércoles 20 de agosto, la Municipalidad de Mixco reportó una triple colisión en el kilómetro 20 de la ruta Interamericana hacia occidente. 

(Foto: Municipalidad de Mixco)
Uno de los vehículos involucrados quedó atravesado en el carril con dirección a la Ciudad de Guatemala, lo que ha provocado fuerte carga vehicular para quienes vienen de San Lucas hasta el lugar del percance con dirección a la ciudad capital. 

(Foto: Municipalidad de Mixco)
En el accidente están involucrados un camión, un picop y un vehículo liviano. Por el momento, únicamente se registran daños materiales y se desconocen las causas del accidente. 

(Foto: Municipalidad de Mixco)
Por ahora una grúa trabaja en el retiro de los automotores que obstaculizan el paso, mientras que uno de ellos permanece sobre el carril central. 

(Foto: Municipalidad de Mixco)
Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones al circular por el área. 

(Foto: Municipalidad de Mixco)
