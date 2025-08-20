Triple colisión en Mixco complica tránsito de ingreso a la ciudad

Tres vehículos involucrados en el accidente.
En las primeras horas de este miércoles 20 de agosto, la Municipalidad de Mixco reportó una triple colisión en el kilómetro 20 de la ruta Interamericana hacia occidente.
Uno de los vehículos involucrados quedó atravesado en el carril con dirección a la Ciudad de Guatemala, lo que ha provocado fuerte carga vehicular para quienes vienen de San Lucas hasta el lugar del percance con dirección a la ciudad capital.
En el accidente están involucrados un camión, un picop y un vehículo liviano. Por el momento, únicamente se registran daños materiales y se desconocen las causas del accidente.
Por ahora una grúa trabaja en el retiro de los automotores que obstaculizan el paso, mientras que uno de ellos permanece sobre el carril central.
Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones al circular por el área.