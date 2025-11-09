Tropiezo en Vallecas: Real Madrid empata sin goles ante el Rayo

El Real Madrid no pudo superar este domingo la muralla del Rayo Vallecano y terminó empatando 0-0 en su visita al Estadio de Vallecas, en un duelo correspondiente a la jornada 12 de La Liga 2025-2026.
Fue un partido muy parejo, con dominio territorial del equipo de Xabi Alonso, pero sin la claridad necesaria en el último tramo. Los merengues controlaron la posesión, sin embargo, se encontraron con un Rayo ordenado, intenso y con gran despliegue defensivo.
Kylian Mbappé fue uno de los más vigilados del encuentro. El delantero francés apenas logró un remate al arco y no encontró los espacios para marcar la diferencia. Cada intento del Madrid fue contenido por una defensa rayista que se multiplicó en cada acción.
El conjunto local, dirigido por Íñigo Pérez, apostó por la lucha y el sacrificio, y terminó celebrando un punto de oro frente al líder del campeonato. Su entrega fue clave para frenar el poder ofensivo blanco.
La nota negativa para el Real Madrid fue la lesión de Federico Valverde, quien debió abandonar el terreno de juego en la segunda parte, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico de Alonso.
A pesar del empate, el conjunto madridista se mantiene como líder de La Liga, aunque deja escapar dos puntos importantes. El resultado abre la puerta al Barcelona, que podría acercarse si vence este domingo al Celta de Vigo.