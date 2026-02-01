¡Triunfo rosado! Inter Miami de Messi sale ovacionado de Colombia

Lionel Messi fue la gran figura este sábado en un encuentro amistoso disputado en Colombia ante el local Atlético Nacional, segunda escala de la gira en Latinoamérica del Inter Miami.
El capitán de la selección campeona del mundo hizo vibrar a miles de fanáticos en el partido que su equipo ganó 2-1 ante el "Verdolaga", dos veces campeón de la Copa Libertadores, en la ciudad de Medellín.
La Pulga, de 38 años, fue determinante para el empate con un tiro desde fuera del área que pegó en el palo y fue aprovechado en el rebote por el artillero uruguayo Luis Suárez.
Elkin Rivero marcó un autogol para darle la victoria al Inter Miami al final del partido, al que los hinchas también asistieron con camisetas albicelestes y del Barcelona español. Atlético Nacional había abierto el marcador por medio de Manuel Rengifo.
Messi, que fue sustituido a los 75, suma minutos en el inicio del año con miras al 21 de febrero, fecha en la que inicia la defensa del título de la MLS. El próximo sábado se medirán ante Barcelona de Guayaquil en el puerto ecuatoriano.
Por último, cerrará su gira en Puerto Rico, donde enfrentará al ecuatoriano Independiente del Valle.