Hansi Flick: "Era importante sumar los tres puntos fuera de casa"

-

Tras imponerse al Elche por 1-3, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, se mostró muy satisfecho con el rendimiento de su equipo y calificó la actuación como "fantástica", pese a la falta de eficacia de cara al gol. Para el entrenador alemán, lo más relevante fue haber logrado la victoria y sumar tres puntos importantes.

OTRAS NOTICIAS: El Barcelona vence al Elche y sigue liderando la tabla

Flick reconoció que el principal aspecto a mejorar fue la toma de decisiones en ataque, especialmente durante la primera mitad, cuando el conjunto azulgrana dispuso de numerosas oportunidades que no logró materializar. En ese sentido, explicó que el desgaste acumulado por la gran cantidad de encuentros disputados recientemente pudo influir en el bajo porcentaje de acierto.

"Debemos decidir mejor, porque hemos tenido muchas ocasiones, sobre todo en la primera parte. Tenemos que hacerlo un poco mejor, pero lo importante es que hemos creado muchas ocasiones", dijo el germano.

Aun así, el técnico insistió en que el balance es positivo, ya que el equipo fue capaz de generar muchas situaciones de peligro y ofreció una muy buena imagen, sobre todo en los primeros 45 minutos del encuentro.

️ "Entramos en la fase bonita de la temporada"

️ Frenkie de Jong pic.twitter.com/nbp3PMq7oR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 31, 2026

Por último, el entrenador elogió la actuación de Lamine Yamal, a quien considera una pieza clave tanto para el presente como para el futuro del club. Flick destacó su juventud, su enorme margen de mejora y el impacto que tiene en el juego, subrayando su capacidad para crear ocasiones y abrir espacios en el ataque azulgrana.

"Es joven y puede aún mejorar porque tiene mucho potencial. Hoy ha sido muy importante para nosotros, por las ocasiones que crea y los espacios que nos da", explicó Flick.