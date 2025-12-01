El trofeo de Copa Centroamericana ya está en Guatemala

El trofeo de la Copa Centroamericana ya se encuentra en territorio guatemalteco para la disputa de la Gran Final de Vuelta, programada para el miércoles 3 de diciembre (8:00 p.m.) en el Estadio de Cementos Progreso. Xelajú MC recibirá a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica con la serie igualada 1-1, en un duelo que definirá al nuevo campeón del torneo regional.
La llegada del trofeo, trasladado por la Concacaf como parte de una gira de medios, marca el inicio del ambiente de final que se vivirá en el país durante estos días. El cetro incluso estuvo exhibido en la radio La Red Deportiva como parte de las actividades promocionales que buscan acercar el evento a la afición centroamericana.
Este encuentro tendrá un significado especial para Guatemala, ya que tres años después vuelve a albergar una final internacional. En 2021, el estadio Doroteo Guamuch Flores fue sede del título de Comunicaciones en la Liga Concacaf tras vencer al Motagua de Honduras. Ahora, el escenario será La Pedrera, donde Xelajú buscará emular aquella gesta y coronarse ante su gente frente a un rival histórico del área.