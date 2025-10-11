"Tron: Ares" divide opiniones entre la crítica y los fans

-

Los fans celebran el regreso de la icónica franquicia.

Comienza la guerra de opiniones entre la crítica especializada y los fanáticos de culto por la tercera entrega de la saga futurista de Disney.

Disney apuesta nuevamente por el universo digital con "Tron: Ares". (Foto: X)

Tron: Ares ha llegado a las salas de cine con un sabor agridulce debido a que, a pesar de que la audiencia la adora, ha sido reprobada por los expertos en Rotten Tomatoes.

La cinta alcanzó el 56% de aprobación, superando a Tron: El legado, que obtuvo 51%, pero quedándose corta ante Tron de 1982, con 61%.

El actor guatemalteco Arturo Castro brilla en la secuela. (Foto: X)

El filme ha obtenido la increíble nota de 85% en el sitio por parte de los espectadores, lo que le da esperanza de tener un buen fin de semana en la taquilla.

Protagonizada por Jared Leto, con la icónica participación del actor guatemalteco Arturo Castro, la trama sigue a Ares, un programa inteligente que es enviado al mundo para una misión peligrosa, siendo el primer contacto de la humanidad con la inteligencia artificial (IA).