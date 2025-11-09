(VIDEO) Inter Miami avanza a semifinales con un doblete de Messi

Con dos goles de un Lionel Messi estelar, el Inter Miami goleó este sábado 4-0 al Nashville SC y superó la ronda inicial de playoffs de la liga norteamericana (MLS) por primera vez en su historia.
El también argentino Tadeo Allende se sumó a la paliza con otro doblete para Miami, que se impuso en esta serie de primera ronda por un global de 2-1.
En un partido a vida o muerte, Messi ahuyentó pronto los fantasmas de la eliminación del año pasado en esta misma primera ronda frente a Atlanta.
El astro argentino abrió el marcador en el minuto 10 cuando se benefició de un rebote tras una presión en la banda de su compañero Ian Fray al joven Matthew Corcoran.
El segundo tanto del 10, que acabó de calmar los nervios en el Chase Stadium, nació de un pase en largo de Jordi Alba a la carrera del argentino Mateo Silvetti.
A sus 38 años, el argentino le anotó cinco tantos a Nashville en los tres partidos de esta serie y acumula un total de 14 en los últimos 10 juegos.
El propio atacante argentino puso un cierre de lujo a la feliz noche en Miami al culminar una asistencia de Messi con un sutil toque por arriba del arquero Willis.
El rival del Inter Miami en la semifinal de la Conferencia Este será el FC Cincinnati, en una eliminatoria a partido único en la que el Inter jugará como visitante.