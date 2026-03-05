Trump afirma que debería participar en la elección del próximo líder de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este jueves 5 de marzo que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo de Irán tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei.

Entre los posibles líderes se encuentra el hijo del Jamenei, quien a Trump le parece un candidato inaceptable. "El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy". Dijo el mandatario a un medio de comunicación estadounidense, haciendo una comparativa entre irán y Venezuela.

Mojtaba Jamenei, es considerado uno de los aspirantes a suceder a su padre, que fue solo el segundo líder supremo después del líder revolucionario ayatolá Ruhollah Jomeini.

Motjaba Jamenei es uno de los candidatos para liderar Irán. (Foto: Redes Sociales)

Trump también dijo que Estados Unidos probablemente volvería a la guerra en un plazo de cinco años si no hubiera un líder favorable a Washington en Irán.

Por aparte, el hijo del difunto sah, Reza Pahlavi, ha propuesto regresar como figura de transición antes de que Irán redacte una nueva constitución como democracia laica.

Pahlavi dijo más temprano el jueves que cualquier nuevo líder supremo dentro de la república islámica sería ilegítimo.

Pahlavi se ha posicionado él mismo como alternativa en caso de que caiga la república islámica. (Foto: Redes Sociales)