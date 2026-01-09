Trump: “Vamos a empezar a atacar por tierra a los cárteles, están controlando México

-

El presidente Donald Trump afirmó que en repetidas ocasiones ha ofrecido su apoyo a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para combatir a los cárteles en este país. Sin embargo, Trump afirma que siempre es rechazada su oferta.

Estas afirmaciones por parte de Trump fueron realizadas en una entrevista en la cadena Fox News, donde el mandatario indicó estar muy triste ante los actos delictivos por parte de los cárteles en México, "vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, agregó sin detallar los operativos planeados.

En los últimos meses, la cooperación con Estados Unidos en la frontera logró extraditar a decenas de capos narcotraficantes en 2025, pero la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no acepta ningún tipo de intervención militar extranjera en territorio mexicano, ya que sostuvo que México es un país soberano y que su gobierno impulsa una solución pacífica frente al crimen organizado.

Asimismo, señaló que ambos países enfrentan “problemas comunes”, entre ellos la atención de las causas del consumo de drogas y la cooperación en materia de investigación vinculada a la seguridad. “Es lo que hemos planteado siempre, nosotros mantenemos los principios de la política exterior mexicana, además lo hacemos por convicción, pero nosotros somos vecinos de Estados Unidos, somos socios comerciales y tenemos problemas comunes”, expresó Sheinbaum.

Aunque la cooperación mutua ha sido frecuente ante información y procesos investigativos, Trump señala preocupación por México, "son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México", afirmó el mandatario tras su deseo de intervenir, un día después de la operación para capturar a Maduro, "hay que hacer algo con México", dijo.

Con información de Infobae.