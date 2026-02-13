Trump asegura que irá a Venezuela aunque no se tiene una fecha

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el viernes que visitará Venezuela, aunque no precisó la fecha.

"Visitaré Venezuela" dijo a preguntas de un periodista en la Casa Blanca, aunque luego añadió respecto a fecha: "No lo hemos decidido".

Trump efectuó esas declaraciones antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte para reunirse con militares que participaron en la captura del presidente Nicolás Maduro, ahora a espera de juicio en Nueva York por narcotráfico.

El mandatario indicó sobre su viaje antes de dirigirse hacia una base militar. (Foto: AFP)

Trump ordenó una operación militar en Venezuela el 3 de enero que acabó con la captura de Maduro y su esposa, la intervención más grave en la región desde la remoción de Manuel Noriega de Panamá en 1989.

Preguntado sobre si reconocía a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como la líder legítima en Venezuela, Trump respondió: "ya lo estamos haciendo".

El mandatario estadounidense consiguió en pocas semanas que Venezuela accediera a poner su explotación petrolera bajo control estadounidense.

Las relaciones con Venezuela son "tan buenas como uno podría desear", declaró Trump. Rodríguez está haciendo "un gran trabajo", añadió. (Foto: Archivo/Soy502)