Trump despide a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem

Markwayne Mullen, un senador republicano de Oklahoma, reemplazaría a Kristi Noem en el Departamento de Seguridad Nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la salida de Kristi Noem como jefa del Departamento de Seguridad Nacional, artífice de la ofensiva del gobierno contra la inmigración.

Trump, en una publicación en su plataforma Truth Social, dijo que Markwayne Mullen, un senador republicano de Oklahoma, reemplazaría a Noem al frente del poderoso Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) el 31 de marzo.

Noem, de 54 años, se convertirá en enviada especial del mandatario para una nueva iniciativa de seguridad en todo el continente, indicó Trump.

Según varios medios estadounidenses, Trump estaba molesto por declaraciones de Noem en una audiencia del Senado esta semana, en la que afirmó que el presidente había aprobado una campaña publicitaria del DHS por 220 millones de dólares en la que ella aparecía de forma destacada.

Noem "ha cumplido su función con creces y ha logrado numerosos y destacados resultados (¡especialmente en la Frontera!)", afirmó Trump.

Noem, defensora de posiciones ultraconservadoras en temas desde el aborto hasta la inmigración, pasando por las armas de fuego, es recordada por el escándalo que provocó su revelación de que se había visto obligada a matar a tiros a su perrita "Cricket" debido a su carácter "indomable".

Trump describió a Mullin como un "guerrero MAGA" y afirmó que será un "espectacular secretario de Seguridad Nacional".

La nominación de Mullin aún debe ser confirmada por el Senado, donde los republicanos tienen mayoría.

"Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, frenar los delitos cometidos por migrantes, asesinos y otros criminales que intentan ingresar ilegalmente a nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos sea seguro otra vez", aseguró Trump.

Donald Trump dijo que Kristi Noem cumplió su función con creces y que logró numerosos y destacados resultados especialmente en la frontera. (Foto: Getty Images)

"Efectiva"

Noem fue blanco de críticas bipartidistas en la audiencia del Senado del martes por la ofensiva migratoria del gobierno de Trump.

"Bajo su liderazgo, el DHS ha carecido de cualquier brújula moral o respeto por el estado de derecho", le dijo a Noem el senador Dick Durbin, demócrata de Illinois.

Durbin y otros demócratas le pidieron repetidamente a Noem que se disculpara por la muerte de dos estadounidenses abatidos por agentes federales en Minesota durante protestas contra la ofensiva migratoria y por haberlos calificado de "terroristas internos".

El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, tuvo duras palabras para la gestión de Noem en el DHS y pidió su renuncia.

"Hemos visto un desastre bajo su liderazgo", dijo Tillis. "Personas inocentes fueron detenidas y eran ciudadanos estadounidenses".

El senador John Kennedy, republicano de Luisiana, interrogó a Noem sobre los 220 millones de dólares que el DHS gastó en anuncios televisivos que instan a los migrantes indocumentados a autodeportarse.

Noem afirmó que la campaña publicitaria había sido "efectiva".

"Fueron efectivas para que su nombre fuera más conocido", replicó Kennedy.