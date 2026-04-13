Trump dice que 34 barcos ya cruzaron el estrecho de Ormuz

Esto ocurrió a pocas horas de que el mandatario estadounidense tomara el control del estrecho.
EN CONTEXTO: Trump advierte que cualquier barco de ataque que rompa bloqueo de EEUU será eliminado
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el lunes que 34 barcos habían cruzado el estrecho de Ormuz en la víspera, según dijo, el mayor número diario desde el comienzo de la guerra con Irán hace un mes y medio.
"Ayer (domingo) pasaron 34 barcos por el estrecho de Ormuz, que es por lejos la cifra más alta desde que comenzó este insensato cierre", escribió Trump en su red Truth Social.
El presidente estadounidense ordenó un bloqueo de los puertos iraníes a partir del lunes, tras el fracaso de las conversaciones con Teherán en Islamabad.
Desde el pasado domingo, Trump ordenó a "la Marina de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzar de inmediato a bloquear cualquier barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz".