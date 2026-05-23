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Trump dice que acuerdo preliminar con Irán incluirá la apertura del estrecho de Ormuz

  • Por Geber Osorio
23 de mayo de 2026, 16:57
Donald Trump sostuvo una conversación telefónica con varios líderes de Oriente Medio este sábado. (Foto: AFP)

Donald Trump sostuvo una conversación telefónica con varios líderes de Oriente Medio este sábado. (Foto: AFP)

Donald Trump mencionó que actualmente se discuten los aspectos y detalles finales del acuerdo, los cuales se anunciarán próximamente.

EN CONTEXTO: Irán y Estados Unidos sugieren estar cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra

El presidente Donald Trump afirmó este sábado que Estados Unidos e Irán habían "negociado" en gran medida un acuerdo, incluida una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz, pero que aún está sujeto a la aprobación final entre ambos países y otros de la región.

"Se ha negociado en gran medida un acuerdo, pendiente de su formalización, entre los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y otros países", escribió Trump en su plataforma Truth Social, en la que enumeró a varias potencias de Oriente Medio, junto con Turquía y Pakistán, en calidad de mediador.

"Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz", añadió Trump.

Entre los países de Oriente Medio cuyos líderes se unieron a una llamada el sábado para discutir el acuerdo estaban Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Egipto, Jordania y Baréin, dijo Trump.

Añadió que había mantenido una llamada por separado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y afirmó que "igualmente, salió muy bien".

"Actualmente se están discutiendo los aspectos finales y los detalles del acuerdo, y se anunciarán próximamente", dijo el mandatario estadounidense.

*Con información de AFP

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