Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Trump dice que un cambio de régimen en Irán "sería lo mejor que podría pasar"

  • Por Jessica González
13 de febrero de 2026, 15:55
El hijo del último sah exige&nbsp;una acción internacional contra Teherán. (Foto: AFP)

El hijo del último sah exige una acción internacional contra Teherán. (Foto: AFP)

A falta de un acuerdo con Teherán, Trump dijo que pasaría a la "fase dos", que sería "muy dura" para los iraníes.

EN CONTEXTO: Irán en "alerta máxima" ante presencia militar de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que un cambio de gobierno en Irán sería "lo mejor que podría pasar" tras ordenar que un segundo portaaviones se dirigiera a Medio Oriente.

"Parece que eso sería lo mejor que podría pasar", dijo Trump a periodistas en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, cuando un periodista le preguntó si quería un "cambio de régimen" en Irán.

"Durante 47 años han estado hablando y hablando y hablando. Mientras tanto, hemos perdido muchas vidas mientras hablan", agregó.

Otro portaviones

Un segundo portaviones estadounidense partirá "muy pronto" a Medio Oriente, dijo también el mandatario, después de haber advertido a Irán con consecuencias "traumatizantes" si fracasaban las negociaciones entre ambos países para una solución diplomática a sus tensiones.

Con información de AFP

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar