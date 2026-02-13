Trump dice que un cambio de régimen en Irán "sería lo mejor que podría pasar"

A falta de un acuerdo con Teherán, Trump dijo que pasaría a la "fase dos", que sería "muy dura" para los iraníes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que un cambio de gobierno en Irán sería "lo mejor que podría pasar" tras ordenar que un segundo portaaviones se dirigiera a Medio Oriente.
"Parece que eso sería lo mejor que podría pasar", dijo Trump a periodistas en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, cuando un periodista le preguntó si quería un "cambio de régimen" en Irán.
"Durante 47 años han estado hablando y hablando y hablando. Mientras tanto, hemos perdido muchas vidas mientras hablan", agregó.
Otro portaviones
Un segundo portaviones estadounidense partirá "muy pronto" a Medio Oriente, dijo también el mandatario, después de haber advertido a Irán con consecuencias "traumatizantes" si fracasaban las negociaciones entre ambos países para una solución diplomática a sus tensiones.
Con información de AFP