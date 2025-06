El enojo de Donald Trump: "Israel e Irán no saben qué carajo están haciendo"

-

Donald Trump también exigió la retirada inmediata de los pilotos israelíes involucrados en las operaciones y aseguró que el alto al fuego está "en vigor".

El alto al fuego entre Irán e Israel ahora está "en vigor", afirmó este martes 24 de junio el presidente estadounidense, Donald Trump, poco después de arremeter contra ambos países y maldecir al acusarlos de violar la tregua anunciada.

"Israel no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa (...). Nadie resultará herido, ¡el alto el fuego está en vigor!", aseguró Trump en su plataforma Truth Social, en una serie de declaraciones esta mañana.

"No saben qué carajo están haciendo"

Minutos antes, el mandatario republicano de 79 años había criticado a Irán y también a Israel, cercano aliado de Estados Unidos, por no respetar el cese al fuego que él había anunciado originalmente el lunes.

Los dos países han estado "luchando durante tanto tiempo y tan duramente que no saben qué carajo están haciendo, ¿entienden eso?", declaró Trump a periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca.

Trump is absolutely FUMING that Israel & Iran have broke the ceasefire:



“We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the f*ck they're doing.”



He also warned Israel directly on Truth Social: “DO NOT DROP THOSE BOMBS.” pic.twitter.com/yHQeUybgUK — J Stewart (@triffic_stuff_) June 24, 2025

Irán violó el cese al fuego, "pero Israel también lo violó", dijo Trump al partir hacia la cumbre de la OTAN en La Haya.

"Así que no estoy contento con ellos. Tampoco estoy contento con Irán. Pero estoy realmente descontento si Israel sale (a atacar) esta mañana", enfatizó el mandatario.

"Tengo que lograr que Israel se calme", continuó. "Israel, tan pronto como hicimos el acuerdo salió y lanzó una carga de bombas como nunca antes había visto".

La demostración de enojo inusualmente pública de Trump hacia Israel aparentemente mostró al líder estadounidense intentando convencer a su aliado para que retirara los aviones de combate en tiempo real.

Más temprano esa misma mañana, Trump había publicado en Truth Social: "ISRAEL. NO LANCEN ESAS BOMBAS. SI LO HACEN, ES UNA VIOLACIÓN GRAVE. TRAIGAN A SUS PILOTOS A CASA, ¡AHORA!".