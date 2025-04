Donald Trump se enfurece en redes sociales tras mortales ataques rusos en Kyiv

-

El reciente ataque de Rusia es considerado el más letal contra Ucrania desde julio de 2024.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento en las redes sociales tras el lanzamiento de una serie de ataques por parte de Rusia contra la capital ucraniana, Kyiv.

Trump, instó al presidente ruso, Vladimir Putin, a detener los ataques. Además, presionó a Ucrania para que acepte una propuesta de alto el fuego que ha generado controversia.

Según los informes, Rusia lanzó 70 misiles y 145 drones hacia Ucrania, que ha dejado al menos nueve fallecidos.

El líder estadounidense escribió en su plataforma de redes sociales que los ataques son innecesarios y pidió al presidente ruso que se detenga y acepte llegar a un Acuerdo de Paz.

Rusia lanzó un ataque masivo contra Kyiv, Ucrania, afectando 13 puntos, incluyendo edificios residenciales e infraestructura civil, causando al menos 9 muertos y más de 60 heridos.

Las autoridades ucranianas están llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate para encontrar personas atrapadas bajo los escombros.

El Ministerio de Defensa ruso declaró que el ataque fue dirigido contra empresas de las industrias de aviación, misiles y espacio, ingeniería mecánica y blindada de Ucrania.

